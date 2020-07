Calciomercato Roma, ultima offerta di Friedkin: la risposta di Pallotta

Roma ha voglia di cambiare. Troppo rosso il bilancio anche di questa stagione sotto la gestione di James Pallotta che è alla ricerca di nuovi acquirenti. Prima dell’emergenza Coronavirus si era raggiunto un accordo di massima con il grippo americano Friedkin, poi però la crisi economica ha cambiato tutti i piani. Dopo essere saltata, la trattativa è tornata a pieno ritmo e ora spunta l’ultima offerta.

Roma, Pallotta chiede di più a Friedkin

Tra Roma e Pallotta non c’è mai stato tutto questo feeling e ora le parti hanno voglia di dirsi addio, prima però bisognerà trovare l’offerente giusto. Friedkin è ancora molto interessato al club giallorosso, ma la sua offerta più bassa post Covid 19 non ha convinto l’attuale proprietario della Roma. All’ultima offerta che sarà presentata, potrebbe essere scontata la risposta di Pallotta.

Roma, rilancio di Friedkin per l’acquisto del club

Come riportato da Il Messaggero, l’imprenditore texano Friedkin presenterà l’ultima offerta nelle prossime ore, con condizioni diverse rispetto alle recenti offerte. Per acquistare la Roma, ci sarebbe l’ultima proposta da 490 milioni di euro cash, più altri 85 nelle casse del club come aumento di capitale. Pallotta avrà a disposizione dieci giorni per decidere e dare una risposta, ma secondo Il Messaggero, il proprietario giallorosso declinerà con la speranza di riceverne una più alta.