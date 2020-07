Calciomercato Napoli: incontro con un big, sgarbo al Milan

Secondo il quotidiano spagnolo ‘As‘, la dirigenza azzurra avrebbe incontrato quella madrilena per discutere dell’acquisto di un calciatore fuori dal progetto.

As: “L’agente di Jovic incontra il Napoli“

Il Napoli è alla ricerca di un attaccante e su questo non ci sono dubbi. La possibile partenza di Arkadiusz Milik (sponda Juventus) non vorrà far trovare impreparata la società azzurra che sta pensando a come rimpiazzare l’attaccante polacco. Non solo Vicotr Osimhen quindi per il club di De Laurentiis (che sta per chiudere con il Lilla per una cifra che si aggira intorno ai 70 milioni di euro), ma anche Luka Jovic. Anche se non è detto che possano arrivare tutti e due gli attaccanti. Il centravanti serbo, fuori dalle gerarchie di Zinedine Zidane, nonostante la vittoria della Liga pochi giorni fa, non ha convinto del tutto tifosi e società e quindi la sua cessione è molto probabile. Il Napoli è interessato al giocatore.

Secondo il quotidiano spagnolo ‘As‘, alcuni membri dello staff azzurro avrebbero incontrato l’agente di Jovic, Fali Ramadani.

Attenzione Napoli! Anche il Liverpool osserva Jovic

Il Napoli, se davvero è interessato all’ex Eintracht Francoforte, deve accelerare i tempi. Non è detto che possa trasferirsi in Italia nella nostra Serie A, il suo futuro potrebbe essere anche in Premier League. I campioni d’Inghilterra del Liverpool avrebbero chiesto informazioni sul giocatore. Seguiranno aggiornamenti per questa trattativa di mercato.