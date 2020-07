Calciomercato Milan, settimana decisiva per Donnarumma

Il Milan si prepara a quella che sarà una prossima sessione di mercato importantissima, specie in chiave innesti. Attenzione però ad un altro argomento prioritario, ovvero quello legato al rinnovo di Donnarumma. L’accordo non è ancora stato raggiunto, e nell’ambiente filtra una certa fretta.

Ultime Milan: Raiola aspetta i rossoneri, sette giorni decisivi

Ormai è sempre più chiaro: nell’ambiente rossonero c’è l’esigenza e la voglia di rinnovare il contratto a Donnarumma. Il portiere rossonero è uno dei simboli della squadra, e lasciarselo sfuggire sarebbe un peccato quasi mortale. Il Diavolo e Raiola non hanno ancora parlato dell’argomento, e pare che sia proprio l’agente ad aspettare un segnale dai rossoneri. Un segnale che presumibilmente potrebbe arrivare da qui a fine settimana: sette giorni decisivi per la chiusura dell’affare, con le due parti che hanno intenzione di proseguire la propria storia calcistica insieme. Questa la notizia riportata da cm.com.

Rinnovo Donnarumma: la strategia

Un rinnovo prioritario quello per Donnarumma, così come si evince dalle ultime notizie in sede di mercato. Il Milan ha in mente una strategia ben chiara per convincere portiere e suo agente: confermare lo stipendio attuale, magari però inserendo dei bonus dovuti a rendimento ed estendendo la scadenza fino al 2023. La sensazione è che l’affare possa andare in porto, soprattutto per volere di Gigio.

