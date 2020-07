Il Lecce di Saverio Sticchi Damiani si sta giocando la salvezza nel delicatissimo scontro diretto contro il Genoa: Fabio Liverani cercherà di fare i punti necessari per restare in Serie A anche per la prossima stagione.

Calciomercato Lecce, Liverani resta solo in un caso: le ultime

Ai microfoni di Sky Sport, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani ha parlato del futuro del club e del tecnico Fabio Liverani.

“Liverani ha un contratto per altri due anni con noi. Se dovessimo centrare la salvezza si andrà avanti con lui in totale sintonia per dare continuità al progetto tecnico“.

Le possibilità salvezza dei salentini

Per i salentini non sono rimaste troppe opportunità di salvezza, fino al termine del campionato. La gara contro il Genoa rappresenta il primo, grande, passo per la permanenza in Serie A. Dopo la gara di Marassi, per i giallorossi non ci saranno gare “impossibili”, anzi. Affronterà Brescia (al Via del Mare), Bologna, Udinese (entrambe in trasferta) e concluderà la stagione in casa contro il Parma. Quindici punti per il sogno salvezza.

