La Lazio sarà certamente protagonista della prossima Champions League e Lotito dovrà guardare in modo molto intenso al calciomercato per regalare a Simone Inzaghi una rosa molto più ampia.

Calciomercato Lazio, addio a Milinkovic-Savic: c’è il Real Madrid

Tra i migliori di questa stagione c’è sicuramente Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo che con il tempo è diventato un vero e proprio top player. La Lazio non vorrebbe privarsene, anzi intenderebbe costruire sulle sue spalle il futuro però non mancano gli assalti dall’estero. Real Madrid e PSG sono molto interessate al calciatore che in estate rischia di andare via, se dovessero arrivare offerte consistenti.

Il Real Madrid offre Mayoral per Milinkovic

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, il Real Madrid di Florentino Perez sta facendo grandi passi in avanti per arrivare al centrocampista di Inzaghi. La Lazio è interessata a Borja Mayoral e le Merengues sono pronte ad inserire il giovane spagnolo nella trattativa per abbassare le pretese biancocelesti. Ha fatto molto bene con il Levante in questa stagione e tornerà a Valdebebas, ma la sensazione è che non resterà in maglia bianca. Ad oggi solo primi approcci e sondaggi ma ben presto la trattativa entrerà nel vivo.

