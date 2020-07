Calciomercato Juventus, Rabiot per arrivare al bomber francese

La Juventus come tante altre squadre cambieranno e non poco in vista della prossima stagione. Il club bianconero dovrà dire addio a Gonzalo Higuain, già raggiunto l’accordo con la punta una volta terminata la stagione per la propria cessione. Intanto, sono tantissimi i nomi per il sostituto. Su tutti c’è Milik, ma non è l’unico vero obiettivo.

Juventus, via Higuain: si cerca il sostituto

La società nona ha intenzione di svenarsi, soprattutto dopo la crisi da Coronavirus. Per questo, la Juventus, cercherà di arrivare ad una punta che fa al caso dei bianconeri ma con un possibile scambio. Tra i tanti nomi spunta anche quello del bomber francese Alexandre Lacazette. L’attaccante dell’Arsenal ha un contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe essere lasciato andare senza troppi problemi. la Juve ha già in mente il calciatore da inserire nella trattativa.

Juventus, Rabiot per arrivare a Lacazette

Come riportato dall’edizione di Tuttosport, nella lista del direttore sportivo Fabio Paratici spunta Lacazette. L’attaccante dell’Arsenal potrebbe partire nella prossima sessione di mercato, ma ad oggi non ci sono grandi club pronti ad investire su di lui. La Juventus, come confermato dalla Francia, però ha la chiave giusta. I biacnoneri vorrebbero inserire nella possibile trattativa Adrien Rabiot, centrocampista francese che ha deluso le aspettative ed è finito sul mercato. Il calciatore piace ai Gunners.