Calciomercato Juventus, affare Jimenez: sostituirà l’attaccante

Calciomercato Juventus, Jimenez in auge nella lista di Patatici: dopo Lozano, un altro messicano pronto all’arrivo in Serie A

Sembra essersi raffreddata la pista che porta ad Arkadiusz Milik. Il calciomercato della Juventus vede il nome di Raul Jimenez tra i protagonisti, con Fabio Paratici pronto a valutare le diverse soluzioni per il proprio reparto offensivo. A rivelare la notizia sono i colleghi di Tuttosport, che hanno praticamente fatto il punto della situazione. In avanti è logico che si segue ancora Milik, ma il polacco sembra essere bloccato dalle alte valutazioni del suo patron, pronto a non scendere a compromessi con la Juventus. Verrà ceduto solo ad una cifra pari al suo valore. E’ per questo che il CFO della Juventus, Fabio Paratici, sta valutando le diverse alternative (CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’). E, una di queste, è proprio Raul Jimenez.

Juventus, sacrificio Douglas Costa per arrivare a Raul Jimenez

Arriverà un nuovo perno per il reparto offensivo di Maurizio Sarri alla Juventus, ma il calciomercato in casa bianconera, vedrà anche delle uscite. Toccherà compiere dei sacrifici e uno di questi porterà alla cessione di Douglas Costa, talento brasiliano che potrebbe finire proprio in Premier League. Il Manchester City, che adesso gode anche dell’appeal della Champions League, proverà a strapparlo alla Juventus. Il club bianconero, dal canto proprio, sarebbe pronta alla cessione. Tra le pretendenti c’è anche il Paris Saint-Germain, ma in ogni caso, verrà fatto spazio per andare a prendere il calciatore del Wolves, Raul Jimenez, divenuto ormai uno degli obiettivi principali di Fabio Paratici.