Calciomercato Juventus, assalto al giovane talento di Premier League

Il calciomercato della Juventus si infiamma sull’asse Londra-Torino, con il calciatore di proprietà dell’Arsenal che potrebbe finire proprio in Serie A nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, occhi su Guendouzi: il talento francese è nel mirino di Paratici

E’ finito lontano tra le gerarchie di Mikel Arteta, a seguito di un comportamento che non è piaciuto alla società. Parliamo di Matteo Guendouzi, calciatore classe ’99 dell’Arsenal, che potrebbe dire addio proprio al margine di questa stagione. Su di lui è forte l’interesse dei diversi club in giro per l’Europa, ma non solo. L’interesse, appunto, arriva anche dal panorama della Serie A. Tra queste, sicuramente ci sono Juventus e Inter, con i bianconeri che sembrano apparentemente in vantaggio sui nerazzurri.

Calciomercato Juve e Inter, quanta concorrenza in Europa per Guendouzi

Oltre a Juventus e Inter, come appena detto, c’è anche la Liga molto attenta alla situazione legata a Guendouzi. Il giocatore dell’Arsenal, stando a quanto rivelato dai colleghi di FootMercato, infatti, sarebbe finito tra le idee del Barcellona. Il club blaugrana, per convincere i Gunners a cederlo, metterebbero sul piatto il cartellino di Philippe Coutinho. Il brasiliano potrebbe ritornare in Premier League, per essere nuovamente protagonista e questa volta sponda Londra. Ma dal canto proprio, la Juventus proverà a lottare con tutta la concorrenza, per aggiudicarsi uno dei migliori giovani talenti d’Europa.