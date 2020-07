Calciomercato Juventus, arriva Chiesa? L’annuncio del ds

Il futuro di Federico Chiesa è quanto mai in bilico nelle ultime settimane: a più riprese i dirigente viola gli hanno dedicato delle stoccate davani alle telecamere…

Fiorentina, Pradé saluta Chiesa?

Ormai il mantra è uno solo: “Sono campioni? Vogliono contratti da campioni? Vogliono andare in squadre dove ci sono tanti campioni? Lo dimostrino sul campo“. Un virgolettato mai pronunciato in maniera così cristallina, ma che rispecchia il pensiero di Rocco Commisso, Joe Barone, Daniele Pradé, e tutti coloro che fanno il mercato in casa Fiorentina. Anche il prepartita della gara contro il Torino non fa eccezione. Il direttore sportivo gigliato, interrogato a proposito di Chiesa, ha dichiarato laconicamente: “Per adesso è nostro, speriamo lo sia il più a lungo possibile. Speriamo dimostri in campo il suo valore, poi ci sarà modo di parlare del futuro“.

Juventus-Chiesa, i dettagli della trattativa

Da mesi, ormai, l’esterno figlio d’arte si è promesso alla Juventus. Forte di un accordo col padre Enrico, la Vecchia Signora contava già di portarlo a Torino l’anno scorso, con una proposta contrattuale di 5 anni a 5 milioni a stagione. L’avvento di Commisso ha cambiato le carte in tavola, ma ora la questione si ripropone in tutta la sua serietà, con un anno di contratto in meno. L’addio a questo punto appare scontato, ma a quale prezzo? La valutazione di 70 milioni di qualche mese fa appare vetusta: parametrando il suo cartellino al mercato odierno, sembra difficile che Commisso possa chiedere più di 40 milioni per lui.