Calciomercato Inter: cambia tutto sul fronte Lautaro Martinez

Il calciomercato dell’Inter, sul fronte Lautaro Martinez, è sempre caldo sull’asse Milano-Barcellona. Sì, ma sempre dalla Spagna, giungono nuove notizie in merito alla cessione del Toro.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez: addio rimandato, ecco perché

Viene smentito tutto, direttamente dai colleghi iberici. Stando a quanto rivelato dal quotidiano AS, Lautaro Martinez al Barcellona è un affare che verrà rimandato alla prossima stagione. Sì, il calciatore potrebbe decidere di restare ancora in nerazzurro, al di là delle voci di mercato venute fuori nel corso di tutti questi ultimi mesi. Il Toro argentino non è al meglio della sua condizione, forse appunto perché distratto dalle troppe voci di calciomercato, che lo accostano quotidianamente al club blaugrana. Ma al momento, la società catalana, non sembra essere la priorità del giocatore.

Inter, Lautaro resta ancora: un altro anno e poi sarà addio, per trasferirsi al Barcellona

Ha voglia di riprendersi in mano l’Inter, Lautaro Martinez. Divenuto protagonista assoluto del club nerazzurro dopo l’addio di Mauro Icardi, non ha voglia di mollare già dopo un anno dal suo exploit. E’ per tale motivo che, come rivelano direttamente dalla Spagna, potrebbe restare ancora un anno a Milano, per poi approdare nel club del suo connazionale, Lionel Messi.