L’Inter di Antonio Conte sta già pensando di preparare la prossima stagione e ci sono stati i primi passi sul calciomercato. Dopo l’acquisto di Hakimi i nerazzurri pensano a monitorare ancora il reparto difensivo in vista della prossima stagione.

Calciomercato Inter, tutto su Kumbulla: sorpassata la Lazio

L’oggetto del desiderio dell’Inter per incrementare il reparto difensivo è Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona che sta facendo benissimo con i gialloblù di Ivan Juric. Già da gennaio ha attirato su di sé gli occhi di Inter, Lazio e Napoli, ed è destinato ad essere al centro della prossima sessione di mercato. La Lazio, nelle ultime settimane ha proceduto ad avanzare nella trattativa, salvo poi fermarsi per capire se e chi cedere in vista della prossima stagione. Stando a quanto riferisce sportmediaset.it, però, i biancocelesti sono stati nuovamente sorpassati dall’Iinter che intende puntare su una rosa sempre più giovane e con tanti italiani.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Kumbulla resta in prestito al Verona

Maurizio Setti non intende svendere uno dei suoi giocatori migliori e per cederlo chiede 30-35 milioni di euro, cifra che la Lazio è poco propensa a sborsare. Per questo l’Inter con Beppe Marotta ha mosso passi importanti per l’italo-albanese e addirittura potrebbe rigirarlo in prestito al Verona per un’altra stagione. Ciò potrebbe convincere i gialloblù ad accettare l’offerta di Zhang.

Potrebbero interessarti anche

Juventus-Lazio, Sarri in conferenza svela il suo futuro

Lazio, quante assenze contro la Juventus! L’annuncio di Inzaghi

Calciomercato Milan, clamoroso dietrofont in dirigenza: le ultime