Calciomercato Inter: l’asso nella manica di Marotta arriva dalla Premier

E’ già tempo di calciomercato, nonostante la stagione non sia ancora volta al termine. Parliamo dell’Inter, pronta a piazzare un importante colpo per il reparto offensivo.

Calciomercato Inter, Aubameyang per risolvere ogni problema legato a Sanchez o Lautaro Martinez: lo scenario

Preoccupa in casa Inter la situazione che vede al centro delle voci di calciomercato, il proprio attaccante cileno, Alexis Sanchez. Sì, perché come se non bastasse il possibile addio di Lautaro Martinez, anche Sanchez potrebbe dire addio al club interista. Il motivo riguarda ovviamente il riscatto, difficile da realizzare, con il Manchester United. Ma è sempre dalla Premier League che arriverebbe la soluzione: il nome per risolvere tutto è quello di Pierre-Emerick Aubameyang.

Inter, l’idea per il prossimo mercato arriva da Londra: Pierre-Emerick Aubameyang in coppia con Lukaku

Stando a quel che rivelano i colleghi de La Gazzetta della Sport, il riscatto di Alexis Sanchez appare complesso. E’ per tale motivo che il club nerazzurro, non volendo rimanere a mani vuote, comincerà a guardarsi attorno. E dall’Arsenal c’è sempre il gabonese in uscita, Pierre-Emerick Aubameyang. Il calciatore potrebbe essere arrivato al capolinea della sua esperienza londinese e l’Inter potrebbe piazzare un’offerta, dettando le proprie condizioni. Sì, perché invece che perderlo a zero, l’Arsenal deciderà di venderlo ad una cifra inferiore alla sua valutazione. Il suo contratto vede la scadenza fissata al 2021 e l’Arsenal non ha alcuna intenzione di vederlo andare via a parametro zero. Marotta è pronto all’assalto, l’ennesimo, che arriva dalla Premier League, dopo i colpi piazzati tra Tottenham e Manchester United.