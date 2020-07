Calciomercato Inter, niente ritorno in Premier: c’è l’accordo

L’Inter è ancora in piena corsa per lo scudetto. La squadra di Antonio Conte giocherà oggi contro la Roma per andare a – 3 e mettere pressione alla Juventus, che sarà impegnata nella giornata di domani poi con la Lazio. Intanto, mentre i calciatori e il tecnico si concentrano sugli obiettivi di campo, la società lavora per mettere in piedi una rosa sempre migliore per affrontare il prossimo anno al meglio.

Inter, Alexis Sanchez l’obiettivo in attacco

Il club non ha gradito di come nelle ultime uscite post Coronavirus la squadra abbia perso punti importanti per la lotta allo scudetto. L’Inter vuole subito tornare grande e cercherà in tutti i modi la prossima stagione di fermare la striscia positiva di scudetti vinti dalla Juventus. Intanto, oltre al mercato in entrata con i nuovi acquisti, si cerca anche di confermare chi a Milano già c’è ma con la formula del prestito, uno di questi è Alexis Sanchez.

LEGGI ANCHE >>> Inter, dalla Premier League arriva anche Aubameyang

Inter, accordo vicino con il Manchester United per Sanchez

Troppi infortuni per l’attaccante cileno che è rimasto out per diversi mesi. Ora è tornato a disposizione di Antonio Conte che ha evidenziato come Sanchez sia uno dei migliori in questo periodo e di come il calciatore sia importante. Si dovrà trattare con il Manchester United per il suo riscatto. Come riportato dal Corriere della Sera, mentre per l’attaccante cileno c’era molta distanza in precedenza, ora tutto potrebbe cambiare. Accordo ormai ad un passo tra i due club per far si che Conte possa contare su Alexis anche la prossima stagione.