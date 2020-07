Ultime Roma, Zaniolo spiazza tutti in vista dell’Inter

Niccolò Zaniolo delude in un sol colpo i tifosi della Roma e anche quelli dell’Inter: le ultime da Trigoria, oltre il diverbio con Fonseca, non sono per nulla confortanti…

Infortunio per Zaniolo, salta l’Inter

Da qualche ora, alla lista degli indisponibili di mister Fonseca si è aggiunto anche il classe ’99. Il giovane talento ha avuto un risentimento muscolare, e non sarà del match. Mancherà quindi l’appuntamento coi nerazzurri, squadra che l’ha formato calcisticamente. Per quanto riguarda gli altri, Smalling ha smaltito il problema all’adduttore ed è tornato in gruppo. Non è ancora chiaro però se riuscirà ad essere della partita. Diverso invece il discorso per Mirante, Fazio e Santon che devono ancora recuperare. Nel 3-4-2-1 giallorosso ci sarà quindi Kolarov centrale di sinistra. Sulle corsie esterne invece ci sono in pole position Zappacosta a destra e Spinazzola sul versante opposto.

