Milan-Bologna 5-1, risultato e tabellino: festival del gol a San Siro

Partita da ex per i due allenatori. Stefano Pioli vuole continuare la striscia di risultati utili consecutivi, Mihajlovic sogna di nuovo il colpo a Milano.

La sintesi di Milan-Bologna

Sono bastati dieci minuti al Milan per far capire al Bologna che in casa comandano loro. Primo gol in Serie A per Alexis Saelemaekers, imbeccato ottimamente da Theo Hernandez. Un quarto d’ora più avanti ci pensa Hakan Calhanoglu a timbrare il cartellino per il 2-0 Milan. Bologna che non riesce quasi mai ad uscire dalla propria metà campo. Prima del fischio finale del primo tempo di Davide Massa, ci pensa il difensore giapponese Takehiro Tomiyasu ad accorciare le distanze con un sinistro da fuori area imparabile per Gigio Donnarumma. Secondo tempo subito pieno di emozioni. Dopo 4 minuti dalla ripresa ci pensa Bennacer a siglare il gol del 3-1 con un sinistro che ha spiazzato il non colpevole Skorupski. Al 57′ Rebic segna la rete del 4-1. Al 92′ la chiude Calabria siglando il gol del definitivo 5-1.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer (79′ Biglia); Saelemaekers (62′ Krunic), Calhanoglu (62′ Bonaventura), Rebic (82′ Colombo); Ibrahimovic (62′ Leao). All. Pioli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu (60′ Mbaye), Danilo (60′ Gabriel Corbo), Denswill, Dijks; Poli, Dominguez (60′ Baldursson); Orsolini (73′ Skov Olsen), Soriano (73′ Svanberg), Sansone; Santander. All. Mihajlovic

GOL: 10′ Saelemaekers (M), 24′ Calhanoglu (M) 45′ Tomiyasu (B), 49′ Bennacer (M), 57′ Rebic (M)

AMMONITI: Dijks (B), Kjaer (M), Saelemaekers (M)