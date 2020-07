Roma-Inter, Conte in conferenza: “Sono arrivate troppe critiche alla squadra”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del tanto atteso match contro la Roma. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione.

Ultime Inter, Conte: “Abbiamo sofferto tanto gli infortuni”

“Match contro la Roma? Sono un’ottima squadra, hanno giocatori bravi e un allenatore molto bravo. Noi veniamo da un giorno di recupero in meno visto che abbiamo giocato contro la SPAL, sarà un match molto complicato. Sul momento della squadra? Sicuramente siamo felici, i nostri sacrifici cominciano a dare i frutti sperati. Sono arrivate troppe critiche alla squadra, ma adesso ci vengono riconosciuti i meriti. Sul capitolo infortuni? Non è stata una stagione semplice, abbiamo avuto tanti problemi, soprattutto nei reparti di difesa e centrocampo. Molti acciacchi che si sono ripetuti nel tempo, Sensi ci è mancato molto, per non parlare di Barella. Abbiamo sofferto parecchio, vedi anche l’infortunio al ginocchio di Vecino.”

Roma-Inter: la partita della svolta?

L’Inter, anche un po a sorpresa visto il precedente periodo negativo, si trova a -6 dalla Juventus, e adesso è chiamata ad una grande sfida contro la Roma. Un match complicato per tantissimi aspetti, il primo relativo proprio ai giallorossi: la squadra di Fonseca arriva da 3 vittorie consecutive. Conte sa bene di potersi fidare della sua rosa, all’Olimpico può essere la gara della svolta.

