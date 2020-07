Oroscopo di domani 19 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 19 luglio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Avete trascorso un mese di giugno davvero molto movimentato a causa di diverse discussioni, ora è finalmente arrivato il momento giusto per chiarire ogni cosa. Vi sentite più sicuri di voi stessi e volete risolvere ogni problema, specie con le persone che vi sono vicine. Sul lavoro va tutto piuttosto bene, stanno arrivando le soddisfazioni a cui tanto ambivate.

Toro. E’ un nuovo inizio per voi, soprattutto sul lavoro: avete ricevuto dei compiti importanti, vi state gestendo bene la situazione, siete pronti per il grande salto. In amore invece vi toccherà aspettare ancora, la persona che vi piace non sembra propensa, ma con i giusti tempi si sbloccherà tutto.

Gemelli. State vivendo un periodo di profonda serenità, ma c’è qualcosa che vi turba, soprattutto a livello personale. Ce l’avete con qualcuno, vi ha fatto arrabbiare e adesso state portando un po di rancore.

Cancro. Non siete ancora riusciti nell’intento di conquistare la persona che vi piace, cercate di essere voi stessi e di non avere troppa paura. Le vostre emozioni sono forti, dovete solo imparare come esternarle nel migliore dei modi.

Leone. Le cose vanno bene in questa settimana, la Luna è dalla vostra parte. Attenzione a quello che può succedere in amore, le sorprese vengono quando meno te lo aspetti.

Vergine. Una settimana molto importante per voi, dove finalmente riuscirete ad avere diverse soddisfazioni: state per tagliare un traguardo importante, o state per ricevere una promozione. Fatto sta che avrete le vostre rivincite personali.

Oroscopo Paolo Fox 19 luglio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sei una persona vera, è difficile per te nascondere le emozioni, soprattutto in amore. Siete infatuati ma non avete il coraggio di esprimere appieno le vostre emozioni, cercate di essere più sicuri di voi stessi.

Scorpione. Non è un momento facile: da poco avete subito un torto importante, e questo vi ha portati ad essere molto insicuri e tristi. Cercate di riprendere in mano la vostra vita, anche grazie all’aiuto degli amici e di chi vi vuole bene.

Sagittario. I prossimi due giorni saranno molto delicati dal punto di vista personale. Dovrete fare attenzione a non cadere nelle provocazioni altrui. In amore c’è da recuperare l’intesa persa negli ultimi tempi: i mesi estivi potrebbero essere decisivi per pensare a qualcosa di più serio.

Capricorno. E’ arrivato il momento di liberare creatività e sentimenti a partire da domani. In questi giorni siete assorbiti dalle vostre idee, dai vostri pensieri e avete bisogno di esternare e di esprimervi. In amore potreste vivere nuovi interessanti incontri ma dipenderà da quanto deciderete di aprirvi.

Acquario. Domani sarà una giornata in cui vorreste togliervi qualche sassolino dalla scarpa. Però contate fino a dieci prima di agire: potreste pentirvene nei giorni successivi. Il rapporto di coppia ha bisogno di vivere una marcia in più per migliorare.

Pesci. Cerca di chiarire le discussioni che tanto ti stanno seccando in questo periodo. Hai avuto dei disguidi con qualche tuo amico, e per questo non riesci ad essere sereno come dovresti.

L’oroscopo delle squadre

Roma-Gemelli: 3 vittorie consecutive sono di certo una buona ripartenza per i giallorossi, i quali però si portano dietro ancora diverse scorie di qualche settimana fa. Inoltre il litigio Zaniolo-Mancini-Fonseca non ha fatto bene all’ambiente. La squadra capitolina deve dimenticare e andare avanti, la stagione va salvata.