Milan, Kjaer: “Un privilegio essere qui”

Simon Kjaer, difensore del Milan acquistato in questi giorni a titolo definitivo dal Siviglia, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Goal.com:

Le parole di Kjaer

“Il Milan è semplicemente il Milan. E’ sempre stato un club speciale per me. Fin da quando ho lasciato la Danimarca dodici anni fa per me questa società aveva sempre rappresentato molto anche negli anni di Palermo”.

Kjaer sul trasferimento

Prima dell’arrivo a gennaio, il suo nome era stato già accostato ai rossoneri:

“Siamo stati vicini alcune volte, ma adesso i tempi erano quelli giusti. Il Milan è un club enorme con una storia enorme lunghissima, per me giocare con questa maglia è sicuramente un privilegio”.

Il calciatore sul suo addio al Siviglia nell’ultimo anno.

“Ho trascorso un buon periodo al Siviglia ed è stato fantastico giocare in Liga e Champions League con loro. Spesso però nel calcio le cose possono cambiare e io ho capito di dover andare via. Auguro a tutti a Siviglia il meglio e so che loro provano la stessa cosa per me”.

Kjaer sulla crescita del Milan.

“Da quando sono arrivato a gennaio, abbiamo lavorato duramente. La squadra è cresciuta, ho visto grandi progressi. I calciatori in rosa sono giovani e sono cresciuti molto nel 2020. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma credo che questa società sia attesa da un futuro molto brillante e ambizioso”.

Kjaer sul Milan e sugli ultimi mesi a Milano.

“Nel Milan si respira calcio. A San Siro, a Milanello, a Casa Milan, ovunque. Tutto ti fa capire di essere in una grande squadra che ha davanti un futuro radioso. Sono contento di fare parte di tutto questo e darò tutto per il Milan. Ci sono tifosi rossoneri ovunque e sono stato accolto molto bene”.