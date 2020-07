Milan-Bologna, 2-1: accorcia Tomiyasu con un siluro (VIDEO HIGHLIGHTS)

Milan-Bologna, lo splendido gol di Takehiro Tomiyasu

Un gol straordinario di Takehiro Tomiyasu, difensore centrale del Bologna che ha deciso di salire in cattedra a San Siro. Dopo un dribbling ai danni di Alessio Romagnoli, al limite dell’area, ha caricato il suo sinistro. E come in Holly & Benji ha battuto il portiere, Gigio Donnarumma, mettendo il pallone nell’angolo più alto dello specchio della porta. Niente ha potuto il portiere italiano, il Bologna ha accorciato le distanze proprio con il gol del suo difensore centrale.

VEDI ANCHE >>> Milan-Bologna 1-0: primo gol italiano per Saelemaekers (VIDEO HIGHLIGHTS)