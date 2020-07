Milan-Bologna, Maldini rilancia i suoi: “Abbiamo fatto una scelta”

Milan-Bologna, Paolo Maldini carica i suoi prima del match

Ha parlato poco prima di Milan-Bologna, il direttore sportivo del Milan e storica bandiera rossonera, Paolo Maldini. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, “spauracchio” Guardiola: piomba sul nerazzurro

Le parole di Paolo Maldini

“Al di fuori devo dire che è un divertimento vederli giocare, i calciatori forse avrebbero bisogno di riposare. Stiamo facendo delle considerazioni in questo momento e sono legate ai tifosi. Un momento del genere… Peccato non averli allo stadio. In questo momento non pensiamo ai rimpianti, il passato deve restare lì. Dovevamo decidere se prendere quelle davanti oppure combattere con quelle dietro. Siamo contenti di quello che abbiamo scelto”.