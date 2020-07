Milan-Bologna 5-1: gol e spettacolo a San Siro (HIGHLIGHTS VIDEO)

I video dei gol di Milan-Bologna

Partita ricca di emozioni a San Siro. Gli uomini di Stefano Pioli non vogliono smettere di sognare. Dopo 10 minuti i rossoneri vanno subito in vantaggio con Alexis Saelemaekers. Un quarto d’ora più avanti è Hakan Calhanoglu a firmare il 2-0. Ad un minuto dal termine il Bologna accorcia le distanze con un gran tiro di sinistro, dalla distanza, del giapponese Takehiro Tomiyasu. Fine primo tempo che si chiude sul punteggio di 2-1. Secondo tempo che si riapre subito con un bellissimo gol di Ismael Bennacer che di sinistro spiazza un incolpevole Skourupski, 3-1 per i ‘diavoli’. Rebic vuole partecipare anche lui al festival del gol e decide di siglare il 4-1. Calabria al 92′ la chiude. 5-1 finale per i rossoneri.

