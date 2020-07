Hellas Verona-Atalanta 1-1, risultato e tabellino: Pessina risponde a Zapata

Termina con un punto per parte tra Hellas Verona e Atalanta. La squadra di Gasperini perde l’occasione di andare a meno 4 e mettere pressione alla capolista Juventus. Dopo il gol del vantaggio di Zapata è arrivato quello di Pessina. Ennesimo risultato positivo della squadra di Ivan Juric (oggi squalificato) che si dimostra la vera rivelazione del campionato italiano. Non si va oltre il pari, troppo forte il caldo per l’orario insolito con i due club che non hanno dato il meglio. Punto importante per il Verona che sogna ancora il settimo posto e quindi la zona Europa League.

Hellas Verona-Atalanta 1-1, risultato e tabellino: solo pari tra i due club

Primo tempo che si conclude 0-0 con le squadre molto in affanno per il forte caldo, poche conclusioni per le due squadre. Nella ripresa cambia tutto con prima il gol dell’Atalanta con Zapata che sblocca il match, poi la rete del pareggio di Pessina poco dopo.

Il tabellino della partita

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter (82′ Lovato), Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic (73′ Dimarco); Pessina, Zaccagni (46′ Borini); Salcedo (73′ Di Carmine). Allenatore: Juric.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino (69′ Caldara), Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler (79′ De Roon), Gosens (69′ Castagne); Malinovskyi (78′ Muriel), Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini

Gol: 50′ Zapata (A), 59′ Pessina (V),

Ammoniti: Amrabat (V), Hateboer (A), Pessina (V), Toloi (A).