Hellas Verona-Atalanta 1-1: Zapata non basta (VIDEO HIGHLIGHTS)

Termina il match al Bentegodi tra Verona e Atalanta. Un punto per parte tra le due squadre che hanno giocato a ritmi molto più basso dai loro standard. Decisivo il forte caldo che ha impedito alle due squadre di esprimersi al meglio.

Hellas Verona-Atalanta 1-1: highlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Primo tempo che si conclude 0-0 con le squadre molto in affanno per il forte caldo, poche conclusioni per le due squadre. Nella ripresa cambia tutto con prima il gol dell’Atalanta con Zapata che sblocca il match, poi la rete del pareggio di Pessina poco dopo.

Il tabellino della partita

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter (82′ Lovato), Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic (73′ Dimarco); Pessina, Zaccagni (46′ Borini); Salcedo (73′ Di Carmine). Allenatore: Juric.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino (69′ Caldara), Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler (79′ De Roon), Gosens (69′ Castagne); Malinovskyi (78′ Muriel), Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini

Gol: 50′ Zapata (A), 59′ Pessina (V),

Ammoniti: Amrabat (V), Hateboer (A), Pessina (V), Toloi (A).