Milan-Bologna è la terza gara della trentaquattresima giornata di Serie A. Sfida importantissima per entrambe le squadre.

Formazioni ufficiali Milan-Bologna: le scelte di Pioli e Mihajlovic

Il Milan di Stefano Pioli vuole continuare a stupire. Dalla ripresa del campionato post-Coronavirus i rossoneri hanno inanellato solo vittorie e pareggi, senza mai perdere. In attacco spazio all’intramontabile Zlatan Ibrahimovic. Alle sua spalle agiranno Calhanoglu, Rebic e Saelemaekers. Partita particolare, invece, per il tecnico serbo visto che è un ex del Milan. I ragazzi di Mihajlovic giocano di nuovo a Milano, dopo che meno di due settimane fa hanno espugnato il Meazza battendo l’Inter di Antonio Conte. In attacco più Santander che Musa Barrow.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, Rizzoli: Rigori? C’è un problema, va affrontato

Pioli si affida alla coppia Kjaer-Romagnoli. Miha dovrà fare a meno di Bani e Schouten

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessié; Rebic, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Dijks, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Dominguez, Poli, Soriano; Orsolini, Santander, Sansone.