Fantacalcio, i consigli per la 34esima giornata

I i consigli per la 34esima giornata al Fantacalcio

Il Fantacalcio è alle battute finale, le ultime 5 giornate potrebbero risultare decisive per la vittoria finale, ecco i nostri 5 consigli su calciatori da schierare in questa giornata di Serie A.

I consigli di cm24

Gomez: In mezzo al campo spazio al Papu. L’argentino ha riposato contro il Brescia e contro il Verona scenderà in campo dal primo minuto. La difesa scaligera potrebbe soffrire la qualità dell’argentino che in questa occasione potrebbe giocare più vicino alla porta.

Djuricic Tra le sorprese post lockdown: il centrocampista del Sassuolo gioca sulla trequarti e probabilmente questa volta potrebbe essere schierato vicino alla porta a causa della assenze di Boga e Berarid. Il Cagliari ormai ha poche motivazioni, la gara della Sardegna Arena potrebbe essere vivace ed il centrocampista vive un buon momento.

Ibrahimovic – Lo svedese non segna da una vita su azione, l’ultimo gol era arrivato contro il Milan dal dischetto. Per questo motivo tutti si aspettano una grande prova da parte sua

Mertens – Il folletto belga contro la difesa dell’Udinese potrebbe andare a nozze. L’attaccante era rimasto a riposo durante l’ultima sfida contro il Bologna e dovrebbe partire dal primo minuto.

Chiesa – Finalmente si è sbloccato contro il Lecce, adesso non vuole più fermarsi. Fiorentina e Torino ora navigano in acque tranquille e questa serenità potrebbe dar vita ad una partita ricca di gol e spettacolo.

Antonio Lauro