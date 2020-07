Coronavirus, Lille: tre calciatori sono risultati positivi

L’allarme legato al Coronavirus non sta proprio lasciando in pace il mondo del calcio e, ovviamente, non solo. Anche il Lille si è ritrovato colpito dall’emergenza, con tre calciatori risultati positivi al test.

Coronavirus, Lille: tre calciatori sono positivi al test. Ecco di chi si tratta

L’intero panorama mondiale, purtroppo, continua a convivere con l’emergenza legata al Coronavirus. In Francia, il panorama calcistico nazionale che vede protagonista la Ligue 1, aveva deciso di chiudere i battenti a seguito della pandemia, per evitare proprio al diffusione del contagio. Purtroppo però, le notizie che arrivano proprio dalle parole del tecnico del Lille, Christophe Galtier. L’allenatore ha annunciato la positività di suoi tre calciatori.

Il Lille annuncia: “Tre calciatori positivi al Coronavirus”. Eppure Osimhen è arrivato in Italia per incontrarsi col Napoli

Non molto tempo fa era giunto in Italia il centravanti del Lille, Victor Osimhen. Il talento nigeriano è finito nel mirino del club azzurro che sembra proprio intenzionato a prelevarlo dal club francese. Il Napoli sarebbe pronto a prenderlo, ma lui non rientra tra i calciatori positivi al test. Al contrario, Renato Sanches, Jonathan Ikoné e Jonathan Bamba, sono i tre calciatori risultati positivi al test. A rivelare la notizia, sono i colleghi portoghesi di A Bola.