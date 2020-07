Il calciomercato della Roma potrebbe essere pesantemente influenzato dalle problematiche societarie. James Pallotta sta cercando di cedere il club ma al momento non ci sono trattative concrete e intanto ci sono importanti scenari di mercato che vanno ad intrecciarsi con il contorno societario.

Calciomercato Roma, c’è la clausola per Smalling

Il Manchester United ha accettato la richiesta di prestito fino al termine del campionato di Serie A per il difensore inglese con la Roma. Il problema principale, ad oggi, è legato alla disponibilità in Europa League. I Red Devils, infatti, aveva inizialmente negato questa opportunità ai giallorossi in quanto anch’essi impegnati nella competizione europea. La Roma, però, non intende perdere il calciatore nelle eventuali partite successive e sta cercando un accordo con i britannici.

Europa League: 1 milione al Manchester United

E sostanzialmente l’accordo lo si è trovato sulla base di 1 milione di euro in più rispetto ai 15 del riscatto qualora le due società dovessero trovarsi di fronte in uno dei prossimi match di Europa League. La Roma, dunque, si muoverà allo stesso modo dell’Inter. Anche i nerazzurri, infatti, stanno trattando con il Manchester United per il prolungamento del prestito di Alexis Sanchez fino alla fine della stagione.

