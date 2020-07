Calciomercato Roma: Dzeko conteso tra due big

I guai economici della Roma continuano a far riflettere la società capitolina, sulla lista dei possibili addii c’è Edin Dzeko che guadagna 7 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Inter e Juve: entrambe vogliono Dzeko

L’attaccante della Roma Edin Dzeko è da un anno, anzi dai tempi del Chelsea, nella testa di Antonio Conte. La novità estiva però è rappresentata dal fatto che il centravanti piaccia pure alla Juventus, come riportato da Tuttosport.

Per i bianconeri il primo obiettivo per l’attacco resta Arek Milik ma, qualora l’accordo con De Laurentiis non si dovesse trovare (la Juve ha proposto uno scambio con Bernardeschi), l’arrivo di Dzeko potrebbe concretizzarsi.

Intanto la Roma, senza Champions, riflette sulle possibilitàdi tenere il centravanti (come chiedono i tifosi) oppure cancellare dalla lista dei pagamenti i suoi 7 milioni a stagioen.

A Milano, Conte, principale sponsor di Dzeko fin dall’anno scorso, non fa né questioni di età e vorrebbe il calciatore per azzerare il gap con la Juventus.

Inter: perchè Conte vuole Dzeko?

La punta bosniaca, infatti, per Conte detiene l’identikit del rinforzo ideale per l’ex ct: ha un curriculum ricco di vittorie (dove brillano le Premier conquistate con il City e la Bundesliga con il Wolfsburg), è perfettamente compatibile con Lukaku e, in un 3-4-1-2 potrebbe giocare al posto di Eriksen in attacco, o con Lukaku, Lautaro e Sanchez.