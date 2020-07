Calciomercato Napoli, colpo Osimhen: arriva il no del giocatore

Il Napoli continua a portare avanti il suo calciomercato, ed in particolare aspetta la fumata bianca per quanto riguarda il colpo Osimhen. L’attaccante del Lille è ad un passo, e ora si pensa solo a trattare con il suo nuovo agente. Intanto per il giocatore sono arrivate delle novità importante.

Ultime Napoli: Osimhen rifiuta il Liverpool

Osimhen è l’obiettivo principale per il Napoli, il quale vorrebbe chiudere l’operazione il più in fretta possibile. L’esigenza c’è anche da parte del Lille, che per questioni economiche, vuole spingere alla chiusura. Un affare dal complessivo di circa 80 milioni, più l’inserimento del cartellino di Adam Ounas. Insomma sembra tutto pronto, e questo lo si deduce anche da un altro indizio: stando a quanto riportato da L’Equipe, pare che Osimhen abbia rifiutato la proposta del Liverpool, il quale si era fatto avanti nelle ultime ore. Rispedita al mittente anche l’avance del Manchester United.

Osimhen vuole solo il Napoli: quando si chiude?

E’ sempre più chiaro il volere di Osimhen: giocare nel Napoli la prossima stagione. Tanti rifiuti, trattative molto complicate, ed un epilogo che potrebbe avvicinarsi ora dopo ora. Ora l’affare si può davvero chiudere da qui a breve, e molte voci parlano di un weekend (questo) molto caldo a tal proposito.

