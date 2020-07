Il calciomercato del Napoli da qualche settimana è entrato nel vivo e ben presto potrebbe portare novità molto interessanti.

Calciomercato Napoli, Ramadani in città: le ultime

Nelle ultime ore si è complicato l’affare Osimhen, a causa del cambio agente del calciatore nigeriano che ora sembra non voler accettare la precedente offerta del Napoli e chiede di più, in attesa, magari, di offerte dalla Premier League. Il Napoli, però, non resta a guardare e continua sulla sua strada, fatta anche di rinnovi e di possibili cessioni per incrementare il budget dei trasferimenti. Per questo in città è arrivato Fali Ramadani, l’agente di Koulibaly e Maksimovic, tra gli altri. Sul taccuino di Giuntoli, stando a quanto riferisce Radio Punto Nuovo, c’è il rinnovo del difensore serbo e c’è da stabilire il futuro di Kalidou Koulibaly, non ancora certo di restare.

Giuntoli parlerà anche di Jovic

Ma Ramadani è anche l’agente di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid che interessa molto al Napoli e che potrebbe rappresentare l’alternativa a Osimhen. Nella prima stagione in Blancos non ha soddisfatto le aspettative, anzi. Ha giocato molto poco e non ha lasciato il segno, per questo Florentino Perez potrebbe anche pensare di cederlo in prestito agli azzurri che, però, non sono l’unico club interessato al calciatore serbo. Anche il Milan, infatti, vorebbe puntare sul 22enne ex Eintracht Francoforte. Ramadani è in Italia, tra qualche ora potrà esserci qualche novità molto consistente.

