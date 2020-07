Calciomercato Napoli, altri affari con il Torino: piace il giovane esterno

Il calciomercato del Napoli non è solo orientato verso i nomi blasonati del reparto offensivo e sui possibili rinnovi dei big, ma anche sui giovani che potrebbero puntellare la rosa lì dove è necessario.

Calciomercato Napoli, contatti per Ola Aina

Il Torino di Urbano Cairo non è ancora salvo e in questa stagione ha ampiamente deluso le aspettative. Le prossime gare saranno quelle decisive per conoscere il futuro di Moreno Longo e per iniziare a programmare per la stagione 2020/21 che dovrà, necessariamente, essere più tranquilla di quella attuale. Tra i pochi calciatori che hanno stupito, oltre al Gallo Belotti e a Salvatore Sirigu, c’è Ola Aina, esterno sinistro ex Chelsea che ha mostrato grande affidabilità sulla fascia sinistra. Il Napoli, negli ultimi giorni, sembra averci fatto un pensiero, dovendo migliorare la zona sinistra della difesa.

Sondaggi per Aina: Giuntoli ci prova

Faouzi Ghoulam non ha dato garanzie e Mario Rui ha dovuto fare gli straordinari in questa stagione per farsi trovare sempre pronto. Ola Aina, secondo il Corriere dello Sport, è finito sulla lista di Giuntoli che nelle prossime settimane potrebbe approfondire i discorsi con il Torino. Al momento sono solo sondaggi ma quello di Ola Aina è un profilo che stuzzica Gennaro Gattuso.

