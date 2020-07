Il calciomercato del Milan sarà completamente innovativo rispetto alle ultime stagioni: la politica giovanile di Ralf Rangnick porterà volti giovani e meno costosi in rossonero.

Calciomercato Milan, anche il Man City su Upamecano

L’arrivo di Ralf Rangnick potrebbe portare molti giovani in rossonero, e alcuni potrebbero arrivare proprio dalla Bundesliga, campionato di provenienza del tecnico tedesco. Uno dei nomi sul taccuino dell’attuale dirigente del Lipsia è quello di Dayot Upamecano, difensore francese classe ’98 che ha stregato già anni fa Rangnick, a cui piacerebbe portarlo al Milan. Ma non sarà semplice acquistarlo, nonostante il contratto in scadenza nel 2021. Il Lipsia chiede circa 50 milioni di euro e nelle ultime ore anche il Manchester City ha chiesto informazioni sul gigante di difesa.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Guardiola, esperienza o gioventù?

Accolto il ricorso al TAS circa la squalifica biennale dalle coppe europee e la pesante multa, il Manchester City si fionda sul mercato e inizia a programmare la prossima stagione. In difesa saranno apportate modifiche sostanziali. Pep Guardiola è alla ricerca del profilo perfetto da affiancare ad Ameyric Laporte e sta valutando soprattutto alcuni nomi in Serie A e Bundesliga. Piace Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli che non lascerà l’azzurro per una cifra inferiore agli 80 milioni di euro e interessa molto anche David Alaba, jolly del Bayern Monaco vicino all’addio. Ma nelle ultime ore si è pensato anche a Dayot Upamecano per la sua giovane età e l’affidabilità che ha accumulato nelle ultime due stagioni nonostante la giovane età. Il Milan è avvisato, servirà anticipare la concorrenza e chiudere per il francese il prima possibile.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Juventus, Sarri via: ecco il sostituto

Mercato Napoli, Immobile se salta Osimhen: le ultime

Calciomercato Inter, Belotti piace a mezza Europa: trattativa difficile