Il Milan sta già costruendo e programmando quella che sarà la prossima stagione. Salvo sorprese in panchina ci sarà Ralf Rangnick. La società pronta a sposare un nuovo progetto giovane e con la speranza che sia vincente. Nel mirino tanti talenti, tra cui anche Dominik Szoboszlai, esterno del Salisburgo che andrà via nella prossima sessione di mercato.

Milan, Szoboszlai ricercato dalle big

Su Dominik Szoboszlai non c’è solo il forte interesse del Milan, ma tanti altri club tra Bundesliga e Premier League hanno messo gli occhi sul giovanissimo centrocampista del Salisburgo. Lui intanto sta valutando le varie offerte in questi mesi per prendere poi una decisione definitiva riguardo la propria carriera.

LEGGI ANCHE >>> Milan e Inter si sfidano per Lingard

Milan, le parole di Szoboszlai sul proprio futuro

Il calciatore ha rilasciato molte dichiarazioni nelle ultime settimane riguardo il proprio futuro, ma non si è mai sbilanciato. Questa volta però è stato diverso. Il giovane calciatore del Salisburgo ha parlato ai media locali riguardo il suo rapporto con Ralf Rangnick, leader spirituale della famiglia Red Bull. Szoboszlai ha rivelato di avere un ottimo rapporto con il manager tedesco e che molto recentemente proprio hanno parlato. Possibile che il dialogo abbia avuto uno sfondo rossonero, ma il calciatore non ha voluto rispondere ad una domanda in tal senso.