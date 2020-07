Calciomercato Milan, addio Pioli: ecco chi lo vuole

Il Milan si prepara al rush finale in campionato, dove i rossoneri sono senza ombra di dubbio una delle squadre più in forma. 5 vittorie e 2 pareggi nel post lockdown, e un Pioli che conosce già quale potrebbe essere il suo destino.

Ultime Milan: Pioli in orbita Fiorentina

Il futuro di Pioli appare sempre più lontano da Milano. Nonostante l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi, il tecnico rossonero verrà rimpiazzato da Rangnick, già da un po nel mirino del Diavolo. Un addio che sarebbe molto amaro, ma che è praticamente ormai scontato. Ecco che può cambiare anche il suo scenario, con alcuni club già interessati a lui. Quello in pole? Sicuramente la Fiorentina, intenzionata a trovare un erede di Iachini, e a tornare competitiva per l’Europa. I rapporti tra Pioli e la viola sono ottimi, ed è per questo che non sono da escludere dei contatti concreti da qui a breve. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

Pioli: perchè l’esonero è immeritato

Un Milan devastante quello visto ultimamente, e che soprattutto è riuscito finalmente ad acquisire un’identità di squadra. Pioli sta facendo il massimo, ma spesso non sempre tutto finisce nella maniera romantica che vorremmo. Rangnick è pronto ad insediare la panchina e non solo, con Pioli che dovrà rimboccarsi le maniche ancora una volta, così come ha sempre fatto.