Calciomercato Milan, sfida all’Inter per un Red Devil

Un mercato sempre più intenso ed interessante quello di Serie A, che nelle ultime settimane sta vedendo operazioni molto concrete tra le varie big e squadre estere. Anche il Milan si sta attivando parecchio, e vede un’occasione direttamente dal Manchester United.

Mercato Milan: occasione Lingard

Il Milan si prepara a quella che sarà una vera e propria rivoluzione per la prossima stagione, a partire dal nuovo tecnico (Rangnick), fino ad arrivare ai vari reparti. E’ chiaro di come la società rossonera non voglia e non possa spendere tanto sul mercato, ed è altrettanto chiaro che si punterà su qualche colpo low cost, o quanto meno delle vere e proprie occasioni. Occhi puntati sul Manchester United, dove in uscita potrebbe esserci Jesse Lingard: il centrocampista sta trovando poco spazio, e con il possibile arrivo di Sancho, ecco che sarebbe tagliato completamene fuori dalle gerarchie. Il calciatore inglese può diventare un’occasione, i rossoneri ci pensano. Questa la notizia riportata dal Sun.

Colpo Lingard: dal prezzo alla concorrenza

Lingard può essere un obiettivo concreto per il Milan, il quale però dovrà vedersela anche con un’altra italiana interessata: l’Inter. I nerazzurri fiutano l’affare, e chissà che non possa nascere un vero e proprio derby. Intanto c’è già un idea sul prezzo: si parla di circa 15-20 milioni di euro.

