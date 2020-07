Calciomercato Juventus, clamoroso Zidane: svela il suo futuro

La Juventus sta valutando in queste settimane il futuro di Maurizio Sarri. L’allenatore della Juve è in forte bilico dopo una stagione complicata. Supercoppa Italiana e Coppa Italia perse con Lazio e Napoli, poi una Champions League a rischio eliminazione agli Ottavi di Finale e un campionato al primo posto ma tra tanti dubbi. Tanti nomi che circolano per il futuro e per la panchina bianconera, tra cui anche quello di Zinedine Zidane.

Juventus, clamoroso Zidane: può lasciare il Real Madrid

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, potrebbe salutare ancora una volta il club spagnolo. Già 11 trofei del tecnico francese sulla panchina dei Blancos, che hanno richiamato l’allenatore dopo un periodo di separazione. Ora però Zidane potrebbe nuovamente salutare il Real Madrid e la Juventus spera che possa approdare in Serie A.

Juventus, le parole di Zidane sul suo futuro

E’ più volte stato accostato alla Juventus il tecnico francese nei passati anni. Un profilo che il presidente Andrea Agnelli gradirebbe e non poco. Intanto, sono arrivate proprio le parole dell’allenatore riguardo al proprio futuro. Zidane ha annunciato che ad oggi non è stata presa nessuna decisione in vista del proprio futuro. L’allenatore vorrebbe restare a Madrid, dove si trova bene e conosce l’ambiente, ma anche anticipato che nel calcio tutto può cambiare e che potrebbe un giorno decidere di cambiare. Intanto la Juventus potrebbe pensarci.