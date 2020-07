Calciomercato Juventus, esonero Sarri? Arriva il confronto

Una stagione parecchio altalenante quella della Juventus, e soprattutto per Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha fatto molta fatica ad adattarsi e ad adattare il suo gioco ai bianconeri. I dubbi ci sono e sono tanti, ora una risposta deve esserci e pure imminente.

Ultime Juventus: Sarri, confronto con i senatori bianconeri

I risultati mancano, e le prestazioni pure. Quando ad inizio stagione si pensava a Sarri era impossibile non accostarlo al bel gioco, eppure da quello che si è visto, il tecnico toscano ex Napoli non sembra aver rispettato neppure minimamente tutte le aspettative. La Vecchia Signora è apparsa ancora una volta sulle gambe, complici vari blackout e una convinzione, forse esagerata, di poter vincere lo Scudetto anche senza sforzarsi troppo. Eppure il pareggio con il Sassuolo ha fatto male psicologicamente, malissimo: Sarri avrebbe avuto un confronto con i senatori della squadra, e da lì avrebbe capito che se vuole restare, deve pensare a vincere il nono Scudetto di fila. Non dovesse arrivare? Ovviamente salterà la sua panchina. Questo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE: Juventus: esonero Sarri, da Torino arriva una voce

Sarri via? I possibili sostituti

Il futuro di Sarri è ovviamente legato ai risultati, ed in particolare a ciò che accadrà da qui alle prossime partite. La Juventus comincia a pensare ad un eventuale sostituto, e guarda soprattutto all’estero, dove c’è un tecnico che più di tutti attira parecchia suggestione. Ecco chi è.