Calciomercato Juventus: mossa per Zaniolo, le ultime

I bianconeri si sono mossi per Nicolò Zaniolo. Come riportato da Tuttosport, la Juventus è già al lavoro per il mercato di settembre, tra i primi obiettivi resta il centrocampista della Roma.

Juventus: Zaniolo può arrivare, ecco come

Continuano i contatti tra il dg juventino Fabio Paratici e Guido Fienga, ad della Roma. I rapporti tra i due club sono ottimi e a Torino sperano di convincere la Roma a cedere il calciatore anche perchè, vista l’emergenza economica, i giallorossi potrebbero trovarsi costretti a sacrificare il 21enne azzurro.

Le società cercano un buon compromesso. La Juventus, anche volendo, in questo momento non potrebbe offrire i 60 milioni chiesti dalla Roma.

Per Zaniolo le strade sono due

Quindi per arrivare al calciatore le vie sono attualmente due anche se le società finora non sono riuscite a individuare un incastro che soddisfi entrambi.

Bernardeschi costa troppo, mentre Cristian Romero (difensore bianconero attualmente in prestito al Genoa) potrebbe piacere. A Trigoria non scartano totalmente l’ipotesi, ma la priorità resta quella della cessione in contanti.

La seconda strada sarebbe quella per la Juve di cedere qualche calciatore che per ora non ha entusiasmato, come ad esempio Ramsey. Per ora ancora non c’è nulla di concreto, ma l’interesse della Juventus è reale e il filo diretto con i giallorossi può fare la differenza.

Inter alla finestra

Tra i problemi per la Juve c’è anche l’interesse dell’Inter che di milioni, invece, in cassa ne avrebbe abbastanza. La formazione si Suning è interessata al calciatore e risparmierebbe il 20% vista la percentuale che detiene sulla rivendita.