Calciomercato Juventus, avviati contatti con un trequartista della Bundes

Fabio Paratici è in contatto con una squadra della Bundesliga. Piace molto un trequartista classe 2002. Sulle sue tracce anche il Barcellona.

Contatti per Samardzic. Il punto della situazione

La dirigenza bianconera ha avviato i contatti con l‘Herta Berlino per Lazar Samardzic. Trequartista offensivo, classe 2002, quest’anno ha disputato tre partite in prima squadra. Mentre con l‘under-19 in 16 partite, ha siglato 14 gol fornendo 9 assist. Considerato un giovane di belle speranze, nel suo club è considerato un giocatore chiave, tanto da indossare la gloriosa ’10’. Purtroppo la Juventus non è l’unica squadra interessata al giocatore.

In Liga c’è il Barcellona che lo ha visionato più di una volta, tant’è che i dirigenti catalani sono rimasti impressionati dalle qualità fisiche e tecniche del giovane calciatore. Viene soprannominato ‘Laki‘.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamoroso Zidane: svela il suo futuro

In passato anche il Milan lo visionò

E pensare che Samardzic poteva approdare in Serie A già qualche anno fa. Infatti Paolo Maldini, dirigente del Milan, rimase incantato dalle giocate del nazionale tedesco, ma alla fine non se ne fece più nulla. Impiegato principalmente come trequartista, può essere usato anche come playmaker. Nel 2018 il ragazzo dovette fermarsi per quasi sei mesi per un brutto infortunio. In Germania viene paragonato ad un colosso del calcio tedesco come Mesut Ozil, anche se le sue giocate ricordano molto quelle di James Rodriguez. Seguiranno aggiornamenti per il possibile futuro acquisto bianconero.