Calciomercato Juventus, due obiettivi principali per la corsia sinistra

La Juventus continua a portare avanti il suo calciomercato, e pensa soprattutto a come rinforzare la corsia sinistra. Sul taccuino di Paratici ci sono diversi nomi, ma due in particolare hanno suscitato l’attenzione da parte di tutti.

Mercato Juventus: Emerson Palmieri o Gosens

Tanti movimenti, e altrettanti cambiamenti sono attesi per la prossima stagione, dove la Juventus con molte probabilità cambierà interpreti per la corsia esterna. Il solo Alex Sandro non basta più, ed è sempre più chiaro ed evidente di come ci sia il bisogno di intervenire sul mercato. Un terzino sinistro andrà preso, e attualmente i due obiettivi principali sono Emerson Palmieri e Gosens. Il primo è in forza al Chelsea, e dopo l’esperienza a Roma è riuscito a migliorare sotto vari punti di vista. Altra parentesi importante va invece aperta sul giocatore dell’Atalanta, il quale ha disputato una stagione fin qui straordinaria. Tanti gol ed assist che lo hanno reso il migliore a mani basse di questa annata.

Palmieri e Gosens: quanto costano?

Sia Palmieri che Gosens interessano alla Juve, ma quanto costano? L’italo-brasiliano è valutato circa 25 milioni di euro dai Blues, mentre per il secondo si parlerebbe di una cifra vicina ai 30. Una spesa importante, ma che comunque è più che giustificata visto il rapporto qualità-prezzo. La Juventus farà un assalto, uno dei due arriverà.