Paulo Dybala e il rinnovo: trattativa che va avanti da tanto tempo con la Juventus ma che nelle prossime settimane è destinata a chiudersi.

Calciomercato Juventus, priorità al rinnovo di Dybala

La Joya è tornato ad essere imprescindibile per la Juventus dopo un inizio di stagione molto complesso, ad un passo dall’addio, passato poi per la riconferma. Ha trovato il feeling perfetto con Cristiano Ronaldo e solo contro il Sassuolo (dalla ripresa del campionato) non ha trovato la rete insieme al suo compagno di reparto. Dall’addio alla permanenza pluriennale, la vita di Paulo Dybala in bianconero potrebbe continuare ancora per tantissimo tempo. Il calciomercato della Juventus, ad oggi, ha la priorità di confermare il suo numero 10 e blindarlo. Lunedì tornerà ad essere titolare contro la Lazio e proverà a tenere a debita distanza Inter e Atalanta in questo tour de force finale.

Le cifre dell’affare

Poi si penserà a mettere nero su bianco e a firmare il nuovo contratto che lo legherà ai bianconeri. Fabio Paratici, stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, sta limando i dettagli con il suo entourage per trovare un accordo tra domanda e offerta. Paulo Dybala chiede 12 milioni di euro annui, la Juventus ne offre 10 più bonus. La sensazione è che si chiuderà molto presto, trovando un compromesso. Ambo le parti sono sicure della permanenza in bianconero e non resta che fare un ultimo, piccolo, passo verso l’altro per rendere di Paulo Dybala un’altra bandiera juventina.

