Calciomercato Inter, “spauracchio” Guardiola: piomba sul nerazzurro

Calciomercato Inter, Sanchez nel mirino del Manchester City: Guardiola non molla il cileno

Il City guarda in casa Inter, il calciomercato si infiamma sull’asse Manchester-Milano, ma non solo per Lautaro Martinez o Skriniar. Senza dimenticare poi neanche Bastoni, Pep Guardiola sembra intenzionato a prelevare più perni, proprio dal club nerazzurro. All’interno della società di Suning, però, c’è una situazione complessa: è quella legata ad Alexis Sanchez.

Inter ancora in vantaggio sul Manchester City: difficilmente lo United lo cederà ai rivali

Stando a quanto rivelato direttamente dai colleghi cileni di La Cuarta, sarebbe finito nel mirino del Manchester City, proprio Alexis Sanchez. Il calciatore cileno era stato allenato proprio dal tecnico Pep Guardiola nella sua esperienza in blaugrana. Al Barcellona c’era un certo feeling tra i due ed è quello che cercherebbe anche per la Premier League. Vorrebbe riaverlo a Manchester, questa volta sponda Citizens, ma la trattativa appare complessa. Il calciatore, al momento, sembra intenzionato a restare in Italia, con la maglia dell’Inter. E la stessa società nerazzurra andrà forte sul giocatore, rivelatosi importante in questo rush finale vissuto in stagione. E, ad allontanare ancora di più le voci che lo vedono al City, è ovviamente la rivalità vissuta tra i due club di Manchester. I Red Devils, infatti, difficilmente cederebbero un proprio calciatore ai rivali storici.