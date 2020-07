Calciomercato Inter: Marotta prova il doppio colpo dalla Nazionale

Inter, Marotta non si ferma più. La società continua ad investire sui giovani, meglio se questi siano italiani.

Inter: Marotta vuole Tonali e Zaniolo

Continua la rivoluzione in mezzo al campo di Marotta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Beppe Marotta starebbe cercando di portare a termine un clamoroso doppio colpo tutto italiano. I nomi sono quelli di Sandro Tonali che Nicolò Zaniolo.

Non solo la Juve, anche l’Inter si starebbe muovendo. Anzi il club viene segnalata molto più che vigile nei confronti del suo ex Primavera, ceduto nel 2018 nell’operazione Nainggolan.

Non sarà semplice ora ricomprare il calciatore ceduto due anni fa. Zaniolo, però potrebbe lasciare Roma in estate.

Il centrocampsita resta uno dei migliori talenti italiani ed inoltre l’Inter vanta una percentuale del 15% sulla rivendita del ragazzo.

Per questo motivo in caso d iriacquisto avrebbe garantito uno sconto di circa 7-8 milioni. Tutti motivi che spingono il club di Zhang a monitorare la situazione di Zaniolo.

Inter: colpo Tonali

Ma non è finita perchè i nerazzurri hanno in mente una rinfrescata della mediana. Dopo aver preso Barella e Sensi, anche Tonali potrebbe arrivare a Milano. Il calciatore ha già un principio di accordo con l’Inter e per questa ragione potrebbe arrivare a Milano dopo la retrocessione del Brescia.