Calciomercato Inter, passi avanti per il centrale: Lazio superata

L’Inter non molla: serve un difensore centrale per la prossima stagione. Marotta continua a tenere vivi i rapporti con la società e con l’entourage del giocatore.

Inter, assalto a Marash Kumbulla

L’Inter non molla Marash Kumbulla, che attualmente si trova ai box per una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Nonostante la Lazio sia molto interessata al calciatore, nelle ultime ore si sono registrati nuovi contatti tra Inter e Verona per il classe 2000.

Il legame le due società non si è mai spezzato e l’operazione per il trasferimento di Kumbulla a Milano resta ancora in piedi: il piano del club nerazzurro è quella di tentato a trovare ora un’intesa di massima per l’affare, per poi passare alle cose formali a settembre, senza mettere fretta né al Verona né al giocatore.

Kumbulla-Inter: c’è già l’intesa di massima

Tra il calciatore e i nerazzurri invece la base d’intesa è già arrivata: il classe 2000 potrebbe andare a rimpinguare la difesa di Conte in un’annata, la prossima, che sarà ricca di impegni a causa degli Europei e della partenza in ritardo del campionato. Importantissimo quindi avere una squadra ampia, che permetta di operare continue rotazioni e restare sempre a certi livelli.

L’Inter dunque prova ad dare un’accelerata per l’albanese, su cui occore rimarcare che c’è anche la Lazio: la Juve, intanto, sta parlando soprattutto con l’entourage del giocatore, senza tenere contatti costanti con il Verona. Per ora quindi dunque i bianconeri rimangono in seconda fila nella corsa al difensore.

