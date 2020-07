Il calciomercato dell’Inter è destinato a passare dal futuro di Lautaro Martinez. Ci sono ancora le solite sirene sul suo futuro e ben presto si deciderà se il Toro farà ancora parte del progetto di Antonio Conte oppure no.

Calciomercato Inter, Gabriel Jesus con l’addio di Lautaro

La clausola rescissoria di 111 milioni di Lautaro Martinez è scaduta: ad oggi chi vuole il Toro dovrà trattare direttamente con l’Inter che chiederà una cifra molto simile a quella della clausola. La prima idea della dirigenza nerazzurra resta quella di trattenere il centravanti argentino anche in futuro ma gli assalti di Barcellona e Real Madrid restano probabili. Ecco, dunque, che Marotta e Ausilio hanno iniziato a guardarsi intorno e avrebbero trovato il nome perfetto per Antonio Conte. Stando a quanto riporta tuttomercatoweb.com, i nerazzurri avrebbero sondato il terreno con il Manchester City per Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano di Pep Guardiola si è perfettamente diviso il campo con il Kun Aguero nell’ultima stagione ed è al centro del progetto dei Cityzens ma la sua partenza non è impossibile.

Per Jesus possibile inserimento di Skriniar?

Per i nerazzurri sarà possibile acquistarlo solo con la cessione di Lautaro Martinez e comunque non sarà semplice.Il Manchester City resta interessato a Milan Skriniar dell’Inter e non è da mettere da parte l’inserimento dello slovacco in un’eventuale trattativa.

