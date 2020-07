Calciomercato Inter, nuova strategia per Dzeko

Un mercato sempre più intenso quello di Serie A, dove giorno dopo giorno le principali squadre del nostro campionato portano avanti operazioni di ogni tipo. L’Inter in particolare starebbe accelerando per un attaccante, senza ombra di dubbio il primo obiettivo per Antonio Conte.

Ultime Inter: tentativo di scambio per Dzeko

Conte vuole un attaccante, e questo indipendentemente da quale sarà il futuro di Lautaro Martinez. Gli obiettivi sono tanti e molto interessanti, ma uno in particolare continua a movimentare Conte: Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco è uno dei preferiti del tecnico nerazzurro, e già lo scorso anno era stato accostato più volte alla squadra di Milano. Ma se in passato si era optato per la permanenza a Roma, ora il giocatore potrebbe prendere una decisione diversa, così come la Roma. L’Inter intanto studia una nuova strategia, e stando a quanto riportato da cm.it, avrebbe cercato di imbastire uno scambio con Vecino nella trattativa. Per ora continuano i contatti, la sensazione è che la trattativa andrà ad oltranza.

Inter-Dzeko: concorrenza Juve

Dzeko non è un obiettivo facile da raggiungere, specie se si pensa all’altra concorrente sul giocatore: la Juventus. I bianconeri sarebbero piuttosto interessati al bosniaco, e chissà che non possa nascere proprio un derby di mercato tutto italiano. La Roma intanto osserva e spera di blindare il suo capitano.

