Calciomercato Inter: Belotti piace a mezza Europa

Belotti segna e entusiasma diverse club, ora per il Torino in vista del mercato di settembre questo potrebbe essere un grande problema.

Torino, per Belotti serve il rinnovo anti-Inter

Belotti continua a stupire. Come riportato da Tuttosport, la prestazione di giovedì sera contro il Genoa è stata assolutamente straordinaria.

L’attaccante ha messo insieme 7 reti consecutive e questo ha attirato diversi club come il Manchester United, per esempio. E in Italia anche l’Inter. Il giocatore piace a Conte per il sacrificio e per i gol.

Per il calciatore granata a gennaio Cairo ha rifiutato 40 milioni Fiorentina ma questo non significa che non ci saranno nuovi assalti.

Il contratto di Belotti, infatti, a Torino è da big ma non è ai livelli degli attaccanti della Serie A. Inoltre, va ricordato come nel contratto di Belotti ci sia una clausola di cento milioni per l’estero. Chi paga questa cifra se lo può portare via senza problemi. Belotti ha appena 26 anni e (ancora) un largo margine di miglioramento, attualmente è uno dei calciatori italiani più forti.

Giocherà l’Europeo e questo potrebbe far crescere il suo valore. Adesso Urbano Cairo e Davide Vagnati, se davvero vogliono costruire una squadra importante, devono cominciare a discutere con il Gallo anche del suo contratto.

Quanto guadagna Belotti?

Inoltre al Torino Belotti percepisce un ingaggio di un milione e 700mila euro a stagione.

Una punta del genere in un altro club, vedendo gli ingaggi di giocatori meno competitivi di lui, guadagnerebbe di più. Lui non ne fa una questione di soldi, anche se l’aumento di stipendio vista anche la clausola da 100 milioni sarebbe d’obbligo per il Torino.