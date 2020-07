Calciomercato Brescia: Balotelli potrebbe giocare in Serie C

Brescia, tutto pronto per l’addio a Mario Balotelli. Come riportato da Sky Sport le stra dell’attaccante e del Brescia potrebbero presto dividersi.

Brescia, Balotelli ha diverse offerte

Nonostante una stagione complicata, Mario Balotelli continua ad avere offerte. L’ultima sarebbe arrivata addirittura dalla Serie C.

La squadra in questione sarebbe il Como. Il club avrebbe prospettato una ripartenza dopo la fallimentare esperienza al Brescia. Da capire se l’attaccante classe 1990 accetterà il doppio salto di categoria.

In questo momento, nonostante l’interesse non solo in Italia, al momento i lariani sono l’unica squadra che può “permettersi” un tentativo del genere. Per Balotelli si era parlato anche di Serie B.

Il calciatore, infatti, era finito nella liste dei possibili acquisti da parte del Monza, che la Serie C l’ha appena lasciata: il suo futuro potrebbe non essere nel massimo campionato.

Balotelli, la situazione a Brescia

Intanto super-Mario a Brescia vive un momento molto delicato. Il calciatore è tornato ad allenarsi con la squadra dopo le frizioni con Massimo Cellino. Tuttavia il suo stato di forma non sembra essere dei migliori visto l’evidente sovrappeso.

Anche per questa ragione Diego Lopez ha deciso di non convocarlo in queste uscite post-ripresa. In questi giorni l’attaccante continua la preparazione al centro sportivo delle Rondinelle in attesa che il suo contratto a fine anno scada se la formazione bresciana andrà in Serie B.