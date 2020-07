Calciomercato Bologna, Ibrahimovic: l’invito di Bigon

Calciomercato Bologna, Ibrahimovic: parla il direttore dei felsinei, Riccardo Bigon

Ha parlato poco prima di Milan-Bologna, il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon. Ha parlato in chiave calciomercato e non solo, ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Bologna, Maldini rilancia i suoi: “Abbiamo fatto una scelta”

Le parole di Riccardo Bigon

“Cosa ci manca? Siamo una squadra giovane, è normale che bisogna lavorare, molti devono continuare a crescere. C’è bisogno del tempo, poi chiaro che ogni squadra è migliorabile. Ibrahimovic? Non è possibile invitarlo per un caffè. Deve invitare lui me (ride, ndr).