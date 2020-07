Calciomercato Atalanta, trovato l’erede del campione!

La dirigenza neroazzura ha trovato il giusto erede del top-player. Può arrivare direttamente dalla Serie A. Seguiranno aggiornamenti.

Dijks per il dopo Gosens. L’Atalanta ci pensa

Che Robin Gosens sia diventato un top player non lo scopriamo di certo oggi. Molto probabilmente questo sarà il suo ultimo anno in neroazzurro, visto che il terzino tedesco ha molto mercato. Lo vogliono in Bundesliga, specialmente lo Schalke 04. Anche in Serie A l‘Inter ci ha fatto un pensiero. Il difensore ex Heracles Almelo in questa stagione ha stabilito un nuovo record: nessuno in Europa ha fatto meglio di lui tra gol e assist. La dirigenza bergamasca, però, di certo non sta a guardare e sta cercando il suo sostituto.

La buona notizia è che potrebbe arrivare direttamente dal nostro campionato, precisamente dal Bologna. Stiamo parlando di Mitchell Dijks, esterno rossoblù. Prelevato dai felsinei due anni fa dall’Ajax, si è subito ambientato nel nostro campionato a suon di buone prestazioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Atalanta, infortunio Ilicic: arriva l’annuncio di Gasperini

Se non dovesse arrivare Dijks, la ‘Dea’ ha già in casa il sostituto

Secondo ‘Sky‘ l’Atalanta avrebbe individuato in Dijks il giusto giocatore da rimpiazzare al partente Gosens. Ma se questo non dovesse accadere i bergamaschi potrebbero avere la soluzione già in casa. Si tratta di Lennart Czyborra. Il calciatore tedesco viene usato molto poco dal suo tecnico. Che possa essere lui la novità per il prossimo anno?